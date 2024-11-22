Шесть деревень переименовали в Новгородской области
Власти в Новгородской области приняли решение о переименовании шести деревень. Об этом сообщили «Госудраственные новости» со ссылкой на местные СМИ.
Нововведения затронули Демянский, Крестецкий, Мошенский и Пестовский районы. Власти решили переименовать несколько деревень, потому что их названия дублировались, что провоцировало путаницу.
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