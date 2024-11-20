Шеф-редактор «Литреса» Писарева указала на расширение молодежного литературного сегмента

Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева заявила о росте интереса молодых россиян к чтению. Молодежный литературный сегмент в РФ расширяется, отметила эксперт в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

«Я могу сказать, что на всевозможные книжные клубы, встречи и мастер-классы с писателями чаще всего приходит молодая аудитория», — подчеркнула Писарева.

По ее словам, особым спросом пользуются произведения в жанре фэнтези и подростковая литература. Кроме того, довольно популярны книги азиатских авторов. Многие молодые читатели выбирают направление нон-фикшн, к которому относятся психологические, образовательные и мотивационные материалы.