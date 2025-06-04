Шеф-редактор «Литрес» Писарева рассказала, что в шорт-лист «Большой книги» вошли 15 писателей

Организаторы национальной литературной награды «Большая книга» огласили имена участников, прошедших в финал двадцатого сезона. Среди номинантов оказались как признанные мастера пера, так и новые таланты. Об этом сообщила шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в интервью ИА НСН .

В этом году жюри отметило произведения, среди которых «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина и «Халатная жизнь» Зои Богуславской. Эксперты подчеркнули, что список демонстрирует разнообразие современной литературы, включая работы, которые могут быть не так широко известны, но обладают значительной художественной ценностью.

«Этот год принес нам неожиданные открытия и подтвердил, что литература продолжает развиваться, предлагая читателям новые имена и свежие идеи», — отметила Писарева.

В текущем году в шорт-лист премии вошло 15 произведений современных российских писателей: семь — в номинации «Нон-фикшн» и восемь — в «Художественной прозе».

Награда, обладающая высоким статусом в литературном сообществе, способствует открытию новых авторов и популяризации чтения. «Большая книга» уже доказала свою способность влиять на литературный процесс, отмечая не только коммерчески успешные, но и глубокие, оригинальные произведения.