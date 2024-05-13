Шеф-повар Заварзин посоветовал самостоятельно делать квас для окрошки | 360°

Общество 13 мая 2024, 17:42 Шеф-повар Заварзин посоветовал самостоятельно делать квас для окрошки

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Скоро наступит пора окрошки, и большинство россиян будут готовить ее с квасом. Как выбрать лучшую заправку, «Ридусу» рассказал шеф-повар Павел Заварзин.

По его мнению, лучше всего для окрошки подходит домашний квас. Он будет не слишком сладким и с хорошим балансом кислинки. Тем же, кто выбирает покупной напиток, нужно ориентировать на вкус.

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«Я думаю, лучше выбирать такой квас, чтобы в нем не было чересчур много сахара. Ведь соотношение сладости и кислинки в квасе для окрошки должно быть умеренным», — отметил шеф-повар.

Он посоветовал выбирать напиток позабористее, чтобы оттенить вкус окрошки.

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