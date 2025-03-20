Шеф-повар Тихонов: смузи с авокадо поможет повысить концентрацию и мотивацию

Шеф-повар сервиса готовой еды «ПриЕм» Сергей Тихонов поделился секретами блюд, которые помогут поднять настроение. Об этом сообщил Life .

По словам эксперта, некоторые продукты содержат триптофан — аминокислоту, необходимую для синтеза серотонина, гормона радости. Другие богаты кислотами омега-3 и антиоксидантами, поддерживающими работу мозга и снижающими стресс.

«Когда еда становится продуманной и вкусной, жизнь наполняется гармонией. Планируйте меню, готовьте заранее или выбирайте готовые блюда — это избавляет от лишних забот и превращает каждый прием пищи в удовольствие», — посоветовал специалист.

Для утреннего заряда бодрости шеф-повар предложил приготовить шоколадную овсянку с бананами и орехами. Темный шоколад стимулирует выработку серотонина, каша дает организму сложные углеводы, а желтые плоды содержат триптофан и витамин B6.

Смузи с авокадо и йогуртом подойдет тем, кто предпочитает легкие завтраки, добавил Тихонов. Авокадо богато полезными жирами и тирозином, который помогает вырабатывать дофамин — вещество, связанное с мотивацией и концентрацией.