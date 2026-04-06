Шеф-повар Сырников рассказал о традиционном способе окрашивания яиц к Пасхе

Шеф-повар и телеведущий Максим Сырников поделился информацией о традиционном способе окрашивания яиц к Пасхе. Об этом написало РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что использование луковой шелухи не только соответствует обычаям, но и улучшает вкус продукта.

По словам кулинара, существует множество способов окрашивания, однако классический вариант остается наиболее предпочтительным. Он пояснил, что яйца, окрашенные в луковой шелухе, становятся вкуснее и приобретают приятный аромат, сообщили «Известия».