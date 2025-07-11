Шеф-повар Суздалкина отметила, что качественный авокадо не должен быстро темнеть

Наиболее качественные плоды авокадо на российский рынок поступают из Израиля и Турции. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала шеф-повар со звездой Мишлен и адвокат здорового питания Ульяна Суздалкина.

Специалист отметила, что, несмотря на растущую популярность и пользу авокадо, некоторые продавцы прибегают к газовой обработке плодов.

«Качественный авокадо не должен темнеть до вечера. По факту получается, что ты его вскрываешь, и оно прямо на глазах темнеет. Это говорит о том, что он не дышал, так как его загазовали. И когда его вскрыли, он получил кислород и тут же умер, потому что внутри шла какая-то деструкция, все время, пока он лежал на прилавке», — объяснила Суздалкина.

Ранее сообщалось о возможных рисках употребления авокадо для людей с лишним весом и заболеваниями ЖКТ, печени и поджелудочной железы.