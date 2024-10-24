Шеф-повар Серкова: чак-чак для гостей саммита БРИКС начали готовить за неделю

Одним из угощений для гостей саммита БРИКС стал чак-чак весом в 130 килограммов. Как готовилось блюдо, рассказала шеф-повар Рузиля Серкова в разговоре с RT .

По ее словам, готовить традиционную татарскую сладость начали за неделю до мероприятия. Специалист рассказала, что сама занималась производством порядка 10 килограммов продукта. На кухне Серковой помогали коллеги по мучному цеху.

Повар также отметила, что рецепт чак-чака не имеет никакого секрета. Результат работы в большей степени зависит от сырья.

Встреча участников межправительственной организации в этом году проходит в Казани. Вчера, 23 октября, в город прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политика встретили с караваем и чак-чаком.