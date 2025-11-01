Шеф-повар Русаков посоветовал подсушить картофель для пюре после варки

Картофельное пюре может стать настоящим кулинарным шедевром, если соблюдать несколько простых правил. Шеф-повар Александр Русаков поделился секретами, которые делают блюдо нежным, воздушным и насыщенным по вкусу. Об этом сообщил aif.ru .

По словам специалиста, для приготовления пюре не нужно выбирать особый сорт картофеля или запекать его.

«Надо просто очистить клубни и отварить их в кипятке до готовности. Готовность проверяем шпажкой: картофель должен быть мягким при проколе», — отметил эксперт.

Как пояснил повар, после варки картофель необходимо подсушить, иначе пюре может получиться клейким или жидким. Затем его следует протереть через сито, не используя блендер. Русаков также посоветовал добавить горячее сливочное масло, рассказал сайт KP.RU.