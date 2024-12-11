Шеф-повар Прокопьев объяснил популярность майонезных салатов в советские годы скудностью ингредиентов

Шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев в беседе с радио «Говорит Москва» объяснил популярность майонезных салатов в годы СССР.

Эксперт уверен, что хозяйки заправляли салаты преимущественно майонезом из-за скудности ингредиентов. В те времена, по его словам, не было такого разнообразия свежих овощей, как есть сейчас в гипермаркетах.

«Люди просто не могли представить себе, что может быть столько, например, свежих овощей или фруктов», — сказал Прокопьев.

Сейчас, как отметил шеф-повар, не обязательно устраивать майонезные тяжеловесные композиции, лучше сделать выбор в пользу вкусных зеленых салатов.