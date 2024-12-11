Шеф-повар Прокофьев: рестораны с русской кухней вызывают у посетителей все больший интерес

Историк кулинарии, шеф-повар Антон Прокофьев в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал о возрастающем интересе к русской кухне.

По словам собеседника, тренд на рестораны с русской кухней начал обозначаться в обществе еще 15-20 лет назад, а сейчас он достиг пика. В России все чаще открываются рестораны с отечественными блюдами.

«Сейчас просто открываются рестораны русской кухни один за другим. Это вызывает всё больший и больший интерес. Это восходящий тренд, я бы сказал», — добавил он.

Прокофьев отметил, что раньше у россиян пользовались спросом рестораны с экзотической кухней, однако сейчас этот тренд немного поугас.