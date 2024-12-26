Шеф-повар Петров предложил заморозить мясо, оставшееся после Нового года

После новогодней ночи зачастую остается много лишней еды. Если гости не притронулись к горячему на новогоднем ужине, его можно заморозить, поделился советом с «Москвой 24» шеф-повар Александр Петров.

Это касается запеченного мяса или рыбы — их нужно переложить со стола в контейнер. Важно герметично упаковать блюдо, чтобы избежать обветривания и попадания посторонних запахов. Такую еду необходимо съесть в ближайшие недели.

Блюда, в которых уже побывала вилка или ложка, простояв на столе больше двух часов, следует употреблять с осторожностью. В такой пище бактерии начинают размножаться быстро, и заморозка их не убьет, а лишь замедлит процесс.

Колбасу, ветчину и сыр после новогоднего застолья тоже можно отправить в морозильную камеру, но только если нарезка не стояла на столе слишком долго, сообщи шеф-повар.