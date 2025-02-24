Бренд-шеф сервиса Level Kitchen Константин Павлов поделился секретами приготовления идеальных блинов. Об этом сообщили « Известия ».

Эксперт подчеркнул необходимость выбора качественной пшеничной муки высшего сорта. Можно добавить и гречневую, так как она поможет добиться большей воздушности блинов.

«Для получения блинов нетолстых и нетонких одновременно и при этом в мелкую дырочку, рекомендую брать за основу дрожжевое тесто. Дрожжи должны быть свежими, лучше живыми», — рассказал повар.

Что касается выбора посуды, Павлов посоветовал использовать чугунную сковороду или сковороду с толстым дном, размер которой зависит от желаемого диаметра блинов.