Шеф-повар Мещеряков посоветовал приготовить рыбу и морепродукты с яблоками

Сегодня, 19 августа, празднуют Яблочный Спас — в этот день традиционно встречают осень и радуются урожаю яблок. Шеф-повар Рыбного союза России Евгений Мещеряков посоветовал приготовить со сладкими плодами рыбу и морепродукты, сообщил Life.ru .

Специалист развеял миф о плохом сочетании указанных продуктов. Действительно, яблоки принято ассоциировать с мясом или птицей.

«Но и с морепродуктами они создают удивительный вкусовой баланс: кисло-сладкий вкус яблок освежает рыбу и убирает лишнюю жирность, а хрустящая текстура контрастирует с нежностью морепродуктов», — отметил эксперт.

Как пояснил Мещеряков, зеленые сорта, например Антоновка и Гренни Смит, подчеркивают свежесть рыбы, а красные сорта идеальны для копченой и маринованной рыбы.