Шеф-повар Маков посоветовал летом заменить гарниры на овощные салаты
Летом во время последнего приема пищи стоит отказаться от гарниров и сделать выбор в пользу свежих овощей. Об этом URA.RU рассказал шеф-повар кафе и ресторанов Mama Mia Group Никита Маков.
Он посоветовал смешивать сезонные овощи и заправлять их оливковым маслом с добавлением специй. Кроме того, летом следует заменить обычные супы на холодные.
Как добавил RT, отличным десертом станут свежие ягоды и фрукты. Например, яблоки, груши, клубника, малина и черника, которые можно смешать с мятой и медом.
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