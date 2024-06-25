Шеф-повар Маков посоветовал летом заменить гарниры на овощные салаты

Летом во время последнего приема пищи стоит отказаться от гарниров и сделать выбор в пользу свежих овощей. Об этом URA.RU рассказал шеф-повар кафе и ресторанов Mama Mia Group Никита Маков.

Он посоветовал смешивать сезонные овощи и заправлять их оливковым маслом с добавлением специй. Кроме того, летом следует заменить обычные супы на холодные.

Как добавил RT, отличным десертом станут свежие ягоды и фрукты. Например, яблоки, груши, клубника, малина и черника, которые можно смешать с мятой и медом.