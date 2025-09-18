Шеф-повар Комар рекомендовала не замораживать белые грибы в сыром виде

Белые грибы нежелательно замораживать в сыром виде. Об этом рассказала бренд-шеф ресторана «Бабель» Алена Комар в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, перед заморозкой грибы лучше отварить или слегка обжарить. Это поможет избежать потери вкуса и аромата, а также предотвратит появление водянистости.

«Достаточно пяти-семи минут варки, не больше. Грибы должны сохранить упругость. Потом нужно их откинуть на дуршлаг и полностью остудить», — пояснила специалист.

Из замороженных белых грибов можно приготовить разнообразные блюда: суп, тушеное мясо, соус к пасте. Также можно добавить продукт к гречке, пельменям и домашней лапше, сообщил RT.