Шеф-повар Колодяжный объяснил, что щавель вошел в кулинарную моду благодаря необычным рецептам

Щавель приобрел популярность среди поваров около пяти лет назад. Об этом рассказал бренд-шеф ресторана «Черная лисичка», специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный в интервью «Известиям» .

Как отметил специалист, сегодня щавель используют не только в традиционных блюдах типа салатов и супов, но и в экзотичных сочетаниях, включая десерты. Особенно популярен французский щитковидный щавель, который подчеркивает вкус блюд своими кислотными оттенками.

Важна тщательная проверка качества продукта перед покупкой: идеальны небольшие упругие листья без повреждений. Самый свежий и полезный урожай приходится на май, подчеркнул шеф-повар Колодяжный.