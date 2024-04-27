Шеф-повар Климин: срок годности качественного кулича не превышает 30 дней | 360°

27 апреля 2024, 11:47
Шеф-повар Климин: срок годности качественного кулича не превышает 30 дней
Шеф-повар Сергей Климин рассказал, как правильно выбирать традиционные пасхальные угощения. Слова эксперта опубликовало РИАМО.
Он посоветовал обращать внимание на срок годности изделия. У качественного продукта время хранения ограничено 30 днями, пояснил специалист.
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По его мнению, куличи необходимо покупать только у проверенных производителей. Стихийных ярмарок и торговых рядов лучше избегать, добавил сайт kp.ru.
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