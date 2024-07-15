Шеф-фотограф Земляниченко: кадр с Трампом после покушения войдет в историю

После покушения на Дональда Трампа во время его публичного выступления в Пенсильвании один из фотографов сделал снимок, который за считаные часы получил мировую известность. Этот кадр войдет в историю, заявил шеф-фотограф Александр Земляниченко в беседе с «Абзацем».

На снимке Трамп с окровавленным лицом стоит на фоне американского флага с воздетым к небу кулаком. Фотографию сделал Эван Вуччи, штатный фотограф Associated Press.

По словам Земляниченко, заслуга этого кадра заключается в мастерстве фотографа и его готовности к моментальной реакции.

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