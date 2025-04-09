Сфера услуг впервые вышла на лидирующие позиции по объему DDoS-атак в 2025 году

В первом квартале 2025 года сфера услуг впервые вышла на третье место по числу DDoS-атак, опередив финансовый сектор и топливно-энергетический комплекс. За этот период было зарегистрировано более 27,9 тысячи атак на сервисные компании, сообщила компания RED Security «Известиям» .

Согласно данным компании, в течение 2024 года количество атак на сферу услуг увеличивалось примерно на 35% каждый квартал. Однако в начале 2025 года динамика резко изменилась: по сравнению с предыдущим кварталом, вредоносная активность возросла на 80%.

Наиболее частым объектом атак становились развлекательные заведения: кинотеатры, парки аттракционов и музыкальные сервисы составили почти 75% от общего числа нападений. Туристические компании и сервисы аренды недвижимости пострадали меньше всего — на них пришлись лишь 3,7% и 9% атак соответственно.