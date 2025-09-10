Сезонный фактор. Перебоям с поставками топлива в регионы нашли объяснение

Экономист Баженов: перебои с поставками топлива в регионы зависят от сезона

Перебои с поставками топлива в некоторые регионы России могут быть связаны с сезонным фактором и логистическими возможностями. Об этом 360.ru сообщил руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» экономист Григорий Баженов.

По его словам, на российском рынке действительно наблюдаются сложности, в частности нехватка высокооктанового бензина.

«Она обусловлена дисбалансом между производственными мощностями и спросом. У нас произошел расход между спросом и предложением в этом плане. Автомобилистам все больше требуется 95-й бензин и выше», — сказал он.

Экономист отметил, что присутствуют определенные сезонные факторы.

С марта по октябрь растут цены на топливо в биржевом сегменте, кода спрос конкурентный, а предложение не всегда подстраивается под него, что в итоге создает ценовое напряжение.

«Бывает, что топливо растет в цене в биржевом сегменте настолько, что перекрывает розничную цену. Есть собственные внутренние региональные причины, касаемые логистических возможностей. Тут работает совокупность факторов», — объяснил специалист в отрасли.

Баженов заявил, что нужно развивать биржевую торговлю и производные инструменты.

«Нужно менять модель ценообразования в розничном сегменте, что тормозит развитие внутреннего топливного рынка. Сама по себе ситуация скоро разрешится, как только сезонный фактор начнет охлаждаться, тогда цены на бирже пойдут вниз и локальные дефициты устранятся», — заключил он.

