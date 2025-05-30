Сезон речных прогулок по Тоболу на катерах стартовал в Кургане

Жители и гости Кургана теперь могут насладиться водными прогулками по реке Тобол. Сезон путешествий на катерах официально открыт, сообщило Ura.ru .

Отправные точки расположены у спуска к реке на улице Куйбышева, 5, а также у пляжа Бабьи Пески. Организаторы предлагают два варианта маршрута: короткий, продолжительностью 25 минут и стоимостью 600 рублей с человека, и аренду судна на час за 5000 рублей.

«На борт можно взять с собой напитки и включить свою музыку — для этого есть колонки», — сообщил владелец катера.

Кроме того, возможно проведение рыбалки для компаний до пяти человек с предоставлением снастей и программой отдыха продолжительностью пять часов и более. Такой досуг обойдется в 15 тысяч рублей.