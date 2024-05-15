Сезон «Поющих мостов» в Петербурге откроется в ночь на 18 мая | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:28 Сезон «Поющих мостов» в Петербурге откроется в ночь на 18 мая

Читать 360 в

В Петербурге в ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 мая, традиционно стартует сезон проекта «Поющие мосты». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Первым под музыку разведут Дворцовый мост. Процесс будет сопровождаться увертюрами к таким операм, как «Руслан и Людмила», «Пиковая дама» и «Евгений Онегин».

Реклама

«Поющие мосты» в 2024 году по традиции откроют во время проведения Книжного салона, который проходит на Дворцовой площади.

Авторы: