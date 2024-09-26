Сезон фонтанов в Нижнем Новгороде завершат в конце сентября

Фонтаны в Нижнем Новгороде начнут отключать в конце сентября. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на городской департамент благоустройства.

Отключение и подготовка фонтанов к зимнему сезону запланированы в период с 30 сентября по 15 октября. В текущем году фонтаны в семи районах города начали работать к 1 мая, а в Советском районе — к 9 мая.