SevastopolMedia: листья дуба и соль помогут сохранить тепло в обуви

С приходом холодной осенней погоды начинается сезон простуд. Какие домашние средства помогут не замерзнуть ногам, рассказал SevastopolMedia.
Отличный вариант — самодельная грелка из обычной поваренной соли. Приправу необходимо засыпать в чистый носок или тканевый мешок. Полученное изделие, помещенное в обувь, сохранит тепло на несколько часов.
Еще один необычный способ — листья дуба. Они тоже помогают поддерживать оптимальную температуру в ботинках, добавила Neva.Today.
Резиденты «Технополиса Москва» перечислили 52 миллиарда рублей налогов и страховых взносов
Педагоги из Воронежской и Свердловской областей одержали победу во Всероссийской олимпиаде «Чемпионы по призванию»
Глава Пушкинского округа проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону
Великобритания вернула архипелаг Чагос под суверенитет Маврикия
Благоустройство улицы Лиры Никольской в Дмитрове завершится в середине октября
Житель Новосибирска попытался поджечь здание УФСБ и загорелся сам
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте