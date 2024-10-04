SevastopolMedia: листья дуба и соль помогут сохранить тепло в обуви

С приходом холодной осенней погоды начинается сезон простуд. Какие домашние средства помогут не замерзнуть ногам, рассказал SevastopolMedia .

Отличный вариант — самодельная грелка из обычной поваренной соли. Приправу необходимо засыпать в чистый носок или тканевый мешок. Полученное изделие, помещенное в обувь, сохранит тепло на несколько часов.

Еще один необычный способ — листья дуба. Они тоже помогают поддерживать оптимальную температуру в ботинках, добавила Neva.Today.