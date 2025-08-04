Сеть «Красное & Белое» не подтвердила уход из Вологодской области

Сеть магазинов «Красное & Белое» не подтвердила информацию об уходе из Вологодской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

«Данную информацию не подтверждаем», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Георгий Филимонов заявил, что с 1 августа действие лицензии на продажу алкоголя ООО «Альфа-М» было досрочно прекращено по заявлению владельца. По его словам, еще с 25 июля магазины сети приостановили реализацию спиртного из-за нарушений федерального законодательства.

Власти региона пообещали помочь потерявшим работу жителям, а также призвали собственников помещений искать арендаторов из сферы общепита. Как отметил губернатор, более 10 предпринимателей уже перепрофилировали алкомаркеты в кафе, пекарни и другие социально ориентированные объекты.