Сервисы «Работа.ру» и «Подработка»: 37% россиян назвали фриланс самым перспективным вариантом для подработки

Около 37% россиян назвали фриланс самым перспективным вариантом для подработки в плане заработка и карьерного роста. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками сервисов «Работа.ру» и «Подработка», написал RT.
Второе место с результатом в 32% заняла интернет-торговля, а за онлайн-программирование проголосовало 27% респондентов. В рейтинг перспективных подработок также вошла работа слесаря, сантехника, сборщика мебели и специалиста технической поддержки.
Работу в социальных сетях и контент-маркетинге отметили 18% опрошенных. Столько же россиян проголосовали за курьеров и водителей такси.
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