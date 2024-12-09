Сервис заказа такси «Максим»: в экстренных ситуациях поможет кнопка SOS в приложении

Представители сервиса заказа такси «Максим» рассказали, что делать, если во время поездки пассажир почувствовал опасность из-за действий шофера. Так, отклонение от маршрута не всегда является маркером угрозы, сообщила «ТСН24».
В пресс-службе организации отметили, что водитель может выбрать другую дорогу, чтобы объехать пробку или участок с плохим покрытием. Если же тревожное ощущение не отступает, стоит воспользоваться услугой приложения, позволяющей поделиться маршрутом с близкими.
«Для экстренных ситуаций в правом верхнем углу экрана есть кнопка SOS», — подчеркнули эксперты.
При нажатии появляются два варианта: отправка сообщения экстренным контактам или звонок в службу спасения.
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