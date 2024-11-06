Сервис «Работа.ру»: лишь 6% россиян тратят на утренние сборы на работу до 20 минут

Лишь 6% российских граждан успевают собраться на работу менее чем за 20 минут. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Работа.ру», написал RT .

Еще 18% рассказали, что для подготовки к рабочему дню им нужно в среднем до 40 минут, 33% участников опроса тратят на сборы от 41 до 60 минут. Около 31% опрошенных собираются на работу от одного до двух часов.

Аналитики отмечают, что более трех часов на сборы требуется лишь 2% россиян. Еще 6% респондентов работают из дома.

Более 50% опрошенных отметили, что в их список утренних ритуалов перед работой входит кофе или чаепитие. Только 18% делают зарядку перед работой.