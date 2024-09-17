Сервис «Работа.ру»: чаще всего российские подростки совмещают учебу с работой курьерами и официантами

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с ИА НСН прокомментировал данные о том, что за последние полгода компании отправили более трех миллионов приглашений на трудоустройство молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет.

По словам эксперта, в России подростки все чаще совмещают учебу с работой промоутерами, курьерами и официантами. Каждый десятый кандидат на сайтах по поиску работы — несовершеннолетний.

«Если мы говорим про то, какую работу ищут для себя несовершеннолетние, то чаще всего это все-таки работа, связанная не с полной занятостью», — пояснил собеседник издания.

Он также отметил, что именно работу официантом и курьером проще всего совмещать с учебным процессом.