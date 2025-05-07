Сервис «Пакет»: 77% россиян часто совершают незапланированные покупки по акции

Исследование сервиса «Пакет» от X5 показало, какие поколения россиян чаще всего экономят на покупках продуктов. Опрос охватил предпочтения различных возрастных групп, написал Life.ru .

Наиболее популярные категории продуктов среди россиян — молочные товары (90%), овощи и фрукты (90%) и хлебобулочные изделия (76%). Немного реже покупают мясо и рыбу (75%), бакалею (64%) и сладости (61%). Полуфабрикаты и готовую еду выбирает половина опрошенных.

Большинство россиян готовят самостоятельно — 68%. Но у каждого поколения свои привычки: зумеры предпочитают полуфабрикаты, а бумеры больше всех занимаются готовкой.

У 75% россиян есть привычка покупать продукты впрок, особенно у поколения X — так делает 87% его представителей. Планирует поход в магазин почти каждый второй житель страны — 47%, но половина не всегда придерживается этого правила.

Оказалось, что 77% опрошенных совершают незапланированные покупки по акции. Миллениалы и иксы обращают внимание на акции чаще других. Зумеры и бумеры менее восприимчивы к скидкам.

Кешбэк обычно тратят на молочную продукцию, мясо, рыбу и овощи с фруктами. Зумеры чаще используют кешбэк для овощей и фруктов, тогда как другие поколения предпочитают молочные и мясные товары.