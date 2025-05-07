Сервис «Пакет»: 77% россиян часто совершают незапланированные покупки по акции
Исследование сервиса «Пакет» от X5 показало, какие поколения россиян чаще всего экономят на покупках продуктов. Опрос охватил предпочтения различных возрастных групп, написал Life.ru.
Наиболее популярные категории продуктов среди россиян — молочные товары (90%), овощи и фрукты (90%) и хлебобулочные изделия (76%). Немного реже покупают мясо и рыбу (75%), бакалею (64%) и сладости (61%). Полуфабрикаты и готовую еду выбирает половина опрошенных.
Большинство россиян готовят самостоятельно — 68%. Но у каждого поколения свои привычки: зумеры предпочитают полуфабрикаты, а бумеры больше всех занимаются готовкой.
У 75% россиян есть привычка покупать продукты впрок, особенно у поколения X — так делает 87% его представителей. Планирует поход в магазин почти каждый второй житель страны — 47%, но половина не всегда придерживается этого правила.
Оказалось, что 77% опрошенных совершают незапланированные покупки по акции. Миллениалы и иксы обращают внимание на акции чаще других. Зумеры и бумеры менее восприимчивы к скидкам.
Кешбэк обычно тратят на молочную продукцию, мясо, рыбу и овощи с фруктами. Зумеры чаще используют кешбэк для овощей и фруктов, тогда как другие поколения предпочитают молочные и мясные товары.