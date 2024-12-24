Сервис для борьбы с мошенническими звонками предложили создать в России

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков предложил создать в России сервис для борьбы с мошенническими звонками через приложение «Госуслуги». Об этом он заявил в беседе с ИА НСН .

По его словам, в Дубае для осуществления любых звонков в мессенджерах, включая видеозвонки, требуется установка средств обхода блокировок. Обойти запреты несложно. Однако в России уже существуют законы, требующие блокировки звонков с неизвестных номеров, добавил эксперт.

Сейчас сервисы предлагают решения, позволяющие отслеживать звонки через мессенджеры и идентифицировать звонящего. Это похоже на то, как работают обычные телефонные звонки, подчеркнул Зыков.

Министерство цифрового развития и Роскомнадзор рассматривают меры против мошеннической активности в мессенджерах, включая вариант блокировки голосовых сообщений из-за границы и полное ограничение голосовых звонков в мессенджерах.