Сертифицированный коуч Борьессон призвала не продолжать с родственниками разговор, который может ранить

Сертифицированный коуч Алена Борьессон в беседе с радио Sputnik предложила способ, как справиться с неприятными разговорами во время семейных встреч.

Она рекомендует прежде всего задать себе вопрос: «Кем я хочу быть, если разговор пойдет в неприятную сторону?»

По ее мнению, не нужно вступать в спор или защищаться. Если чувствуете, что эмоции захлестывают, лучше выйти на пару минут, налить себе чаю и подышать. Это поможет сохранить спокойствие и уважение к себе и другим. Вы не обязаны продолжать разговор, который вас ранит.