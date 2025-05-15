Серпентолог Черлин посоветовал заводить дома неядовитых рептилий

Серпентолог Владимир Черлин поделился с ИА НСН рекомендациями по содержанию пресмыкающихся в домашних условиях.

Он советует заводить неагрессивных и неядовитых представителей этого класса, например, маисового полоза, прыткую ящерицу, эублефара, сцинка или геккона, написал RT.

По словам эксперта, приобретать таких животных следует только в специализированных магазинах, поскольку многие из них внесены в Красную книгу. Заводчик или магазин должны иметь все необходимые документы, подчеркнул Черлин.