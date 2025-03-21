SEO-эксперт Тарасова напомнила, что с 2024 года матерям можно работать в декрете

В России матери могут официально работать полный день, продолжая получать пособие по уходу за ребенком. Об этом рассказала CEO и основатель HR-студии Ольга Тарасова в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, такие условия действуют с начала 2024 года.

«Изменения в Трудовом кодексе теперь позволяют выйти на полный рабочий день и продолжить получать пособие по уходу за ребенком», — пояснила эксперт.

Чтобы начать работать в декрете, отметила Тарасова, нужно подать заявление работодателю, заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и оформить приказ о выходе на работу. Если женщина решит перейти в другую компанию, можно оформить договор гражданско-правового характера или устроиться на неполную ставку.