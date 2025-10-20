Сенатор Шейкин заявил, что мошенники стали убеждать россиян снимать самозапрет на кредиты

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин рассказал RT о новой схеме мошенников. Они убеждают граждан снимать самозапрет на выдачу кредитов.

Как пояснил сенатор, злоумышленники звонят или пишут жертве и сообщают о подозрительной активности, заявляя, что на клиента пытаются оформить кредит. Они настаивают на необходимости снять самозапрет и запугивают возможной утратой средств.

«В ряде случаев люди <…> действительно прислушиваются к аферистам и собственноручно отключают данную функцию, моментально теряя контроль над ситуацией», — рассказал Шейкин.

Он напомнил, что реальные сотрудники банка никогда не попросят отключить самозапрет.