Сенатор Шейкин указал на риски, связанные с попаданием номера СНИЛС в руки мошенников

Если мошенники узнали номер СНИЛС, это должно вызвать опасения, несмотря на то что сам по себе он не предоставляет доступ к порталу «Госуслуги» или банковским счетам. Такое предупреждение дал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в беседе с RT .

Парламентарий подчеркнул, что СНИЛС — значимый идентификатор в государственных и финансовых системах, который часто используется в качестве элемента более сложных мошеннических схем.

«Основной риск заключается в том, что номер СНИЛС может использоваться в связке с другими персональными данными», — предупредил он.

В случае сочетания различных личных данных злоумышленники могут разрабатывать более убедительные сценарии социальной инженерии, представляясь сотрудниками госорганов или банков. Шейкин рекомендовал в такой ситуации проверить безопасность учетной записи на «Госуслугах», включить двухфакторную аутентификацию и при необходимости сменить пароль.