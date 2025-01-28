Сенатор Шейкин призвал устанавливать программы для мониторинга утечек данных

Мошенникам удалось обойти двухфакторную аутентификацию, считающуюся одним из самых качественных методов защиты пользовательских аккаунтов. Об этом рассказал « Парламентской газете » зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Основной угрозой для пользователей сенатор назвал фишинговые атаки, подключение к ненадежным Wi-Fi-сетям, мошеннические телефонные звонки и поддельные сообщения от злоумышленников, а также слабые вопросы безопасности при восстановлении паролей.

Шейкин посоветовал устанавливать приложения для автоматического мониторинга утечек данных, связанных с электронной почтой или мобильным телефоном. Кроме того, важно регулярно проверять URL-адреса сайтов перед переходом и генерировать уникальные и сложные пароли, добавила радиостанция Sputnik.