Сенатор Шейкин призвал устанавливать программы для мониторинга утечек данных

Мошенникам удалось обойти двухфакторную аутентификацию, считающуюся одним из самых качественных методов защиты пользовательских аккаунтов. Об этом рассказал «Парламентской газете» зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Основной угрозой для пользователей сенатор назвал фишинговые атаки, подключение к ненадежным Wi-Fi-сетям, мошеннические телефонные звонки и поддельные сообщения от злоумышленников, а также слабые вопросы безопасности при восстановлении паролей.

Шейкин посоветовал устанавливать приложения для автоматического мониторинга утечек данных, связанных с электронной почтой или мобильным телефоном. Кроме того, важно регулярно проверять URL-адреса сайтов перед переходом и генерировать уникальные и сложные пароли, добавила радиостанция Sputnik.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте