Сенатор Шейкин призвал не оплачивать покупки переводом с карты на карту

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин рассказал RT о рисках, связанных с переводами с карты на карту. Такой способ оплаты часто используют мошенники, и он может быть опасен.

Парламентарий предупредил, что при оплате переводом, скорее всего, не выдадут бумажный чек, подтверждающий покупку. Это усложнит возврат товара, получение гарантийного обслуживания и предъявление претензии за некачественную услугу. Кроме того, такие операции могут стать частью теневых схем.

«Главное правило — никогда не переводить деньги незнакомым людям и не оплачивать услуги по реквизитам, присланным в мессенджере», — подчеркнул эксперт.

По мнению Шейкина, безопаснее пользоваться официальными платежными системами, которые фиксируют факт оплаты и гарантируют возврат средств, если услуга не была оказана.