Сенатор Мурог объяснил, что пенсионеры не могут получать пособие по безработице
Пенсионеры, которым уже назначена страховая пенсия по старости, в том числе досрочно, а также пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению, не могут быть признаны безработными и не получают пособие по безработице. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.
По его словам, соответствующие правила регулируются федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации».
«В то же время региональные власти могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан», — напомнил Мурог.
Ситуация отличается для граждан предпенсионного возраста, которым до пенсии осталось пять и менее лет. Они могут претендовать на пособие по безработице при соблюдении ряда условий.