Сенатор Мурог напомнил о праве на частичное возмещение расходов за пребывание ребенка в детсаду

«Государство устанавливает минимальные уровни компенсации: не менее 20% от суммы, внесенной за первого ребенка, 50% — за второго и 70% — за третьего и последующих детей», — пояснил он.

По словам сенатора, региональные власти могут увеличивать эти показатели и вводить дополнительные льготы для многодетных и малообеспеченных семей.

Для оформления компенсации необходимо подать заявление и предоставить пакет документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, реквизиты счета для выплат, справку о составе семьи и квитанцию об оплате. Документы можно подать в бухгалтерии учреждения, в МФЦ, органах управления образованием или через портал госуслуг.