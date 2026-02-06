Сенатор Мурог напомнил, что получить статус «Ветеран труда» можно при наличии трудового стажа не менее 25 лет для мужчин

Статус «Ветеран труда» остается востребованной мерой социальной поддержки в 2026 году для граждан с большим трудовым стажем и заслугами. Получить звание можно в соответствии с федеральными требованиями — при наличии государственных наград и стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — или по дополнительным региональным основаниям, которые установлены законами субъектов России. Об этом рассказал RT сенатор Игорь Мурог.

Он отметил, что заявление обычно подается через МФЦ или портал «Госуслуги». Подтверждающие документы включают трудовую книжку (или выписку), наградные удостоверения и архивные справки. Льготы сохраняют социальную направленность и полностью регулируются на региональном уровне — федеральный закон не устанавливает их перечень.

Меры поддержки включают скидки на оплату жилья и ЖКХ (до 50%), бесплатный проезд в общественном транспорте, приоритетное обслуживание в госучреждениях и ежемесячные или разовые денежные выплаты (с индексацией на 5,6% с февраля 2026 года). В некоторых регионах также предусмотрены компенсации на лекарства, санаторно-курортное лечение или газификацию жилья. Детали необходимо уточнять на местах.