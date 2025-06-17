Сенатор Голов сообщил о возможности оформить право на недострой вдвое быстрее

Граждане России, которые столкнулись с проблемой недостроя, теперь могут гораздо быстрее оформить право собственности на дом. Об этом рассказал сенатор Олег Голов в беседе с « Газетой.ru ».

Член Совета Федерации пояснил, что если стройка остановилась, а застройщик пропал и не соблюдает сроки, то нужно выяснить его статус. В случае, когда фирма выступает подрядчиком, вопрос решается через гражданские суды.

«Один из действенных способов — оформить право собственности на недостроенный дом через суд в упрощенном порядке. Такая процедура занимает в среднем от трех до шести месяцев — это почти в два раза быстрее, чем обычный судебный процесс», — предложил сенатор.

По его словам, после оформления права собственности человек может решить, достраивать ли здание или продать его.