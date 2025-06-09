Сенатор Голов предложил предоставить заказчикам домов упрощенный доступ к судебной защите

Эксперты при Совете Федерации разработали меры для защиты россиян, заказывающих строительство частных домов. Они хотят закрепить в законодательстве механизмы, которые помогут в случае срыва сроков строительства или банкротства застройщиков. Сенатор РФ Олег Голов сообщил «Газете.Ru» , что гражданам нужен упрощенный доступ к судебной защите.

«Среди инициатив — обязательное страхование рисков, упрощенное признание прав собственности на недостроенные объекты и ужесточение ответственности строительных компаний. Также, думается, необходимо обеспечить пострадавшим людям упрощенный и эффективный доступ к судебной защите, чтобы они могли отстаивать свои права и добиваться компенсаций», — отметил Голов.

По словам сенатора, мошенничество при строительстве домов стало массовой проблемой, что подчеркивает необходимость системного подхода к обеспечению безопасности заемщиков.

«Уже принятых мер в российском законодательстве будет недостаточно для полноценной защиты людей, ранее столкнувшихся с ситуацией, когда жилье так и не построено, а процентная ставка по кредиту может вырасти с льготной до рыночной», — считает Голов.

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон об эскроу-счетах. Согласно этому закону, подрядчик не получит деньги в полном объеме до завершения строительства и регистрации права собственности дома на заказчика. Также прописана система действий, которая позволит избежать ситуации, когда подрядчик затягивает строительство, а заказчик не может вернуть свои деньги.