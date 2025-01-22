Сенатор Гибатдинов призвал ограничить сумму кредита по онлайн-заявке

Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов выступил с инициативой ограничить сумму кредита, которую можно получить по онлайн-заявке. Об этом сообщила « Национальная служба новостей ».

Сенатор указал на необходимость внести соответствующие поправки в законодательство. По его мнению, нужны ограничения в размере 100 тысяч рублей для выдачи кредитов по дистанционным заявкам. Если сумма больше, то человек будет вынужден обратиться в банк, пояснил Гибатдинов.

«Иногда порядочные платежеспособные люди в офисе банка не могут получить кредит, а мошенники, используя наших граждан, делают все в электронной форме, и им одобряют баснословные суммы», — напомнил сенатор.

Он привел пример из своей родной Ульяновской области, где на обычного грузчика оформили два кредита на сумму свыше миллиона рублей.