Сенатор Гибатдинов предложил ограничить размер компенсации при возврате товара

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов подготовил законопроект, предлагающий ограничить размер компенсационных выплат покупателям, неудовлетворенным качеством приобретенного товара. Об этом сообщила « Парламентская газета ».

Сенатор предложил установить ограничение суммы на уровне фактически уплаченной за товар с учетом роста базового индекса потребительских цен либо стоимости аналогичного отечественного товара.

«Уже сейчас есть несколько судебных решений, при которых сумма компенсации потребителю берется исходя из стоимости импортных внедорожников, превосходящих стоимость отечественных авто в три-четыре раза», — отметил Гибатдинов.

Основной целью инициативы он назвал защиту интересов российских производителей. Еще одна задача — предотвращение злоупотреблений при реализации гражданских прав, добавила радиостанция Sputnik.