Сенатор Епифанова: покупка квартиры в рассрочку имеет ряд минусов

Сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, почему покупка квартиры в рассрочку имеет ряд минусов.

По словам эксперта, покупатель, приобретая недвижимость подобным образом, обязан будет выплатить полную стоимость объекта в течение одного-двух лет. Кроме того, у него не будет скидок и он может столкнуться со штрафами за задержку оплаты.

«Полную стоимость квартиры надо выплатить за очень короткий срок: один-два года, как правило. Во-вторых, у многих застройщиков нет скидок на квартиры с рассрочкой», — процитировал сайт Ura.ru Епифанову.

Собеседница считает, что рассрочка на жилье подойдет тем покупателям, которые имеют большую сумму наличных средств. Главным преимуществом рассрочки является фиксация цены и избежание переплат, добавила она.