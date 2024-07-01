Сенатор Епифанова назвала ссудо-сберегательные кассы альтернативой ипотеке

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что не видит поводов для беспокойства из-за отмены льготной ипотеки. Россияне смогут воспользоваться другими инструментами, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, сейчас правительство прорабатывает механизм ссудо-сберегательных касс как альтернативу ипотеке.

«Гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка», — пояснила сенатор.

Если же средства были потрачены не на недвижимость, то проценты аннулируются, добавила Епифанова.