Сенатор Епифанова назвала государственное софинансирование главным плюсом программы долгосрочных сбережений

Сенатор Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru» назвала государственное софинансирование и налоговые льготы ключевыми плюсами программы долгосрочных сбережений (ПДС).

При этом она указала, что точный размер государственного софинансирования зависит от среднемесячного дохода.

«Откладывая ежемесячно по три тысячи рублей в течение трех лет, свой счет можно пополнить на 108 тысяч рублей, а государство добавит еще столько же», — сообщила Епифанова.

По налоговым льготам можно вернуть ранее уплаченный НДФЛ от внесенных в течение соответствующего года средств, однако не более 52 тысяч рублей в год, добавила сенатор.

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