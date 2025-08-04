Сенатор Епифанова напомнила о праве инвалидов на бесплатные соцуслуги на дому

В России определенные группы граждан имеют право на бесплатное социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной формах. Об этом рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова в беседе с RT .

По ее словам, к соответствующим категориям относятся пожилые люди, проживающие в одиночестве, несовершеннолетние дети, инвалиды, а также те, кто по состоянию здоровья или возрасту не может самостоятельно справляться с домашними делами.

«Важно, что услуги социального работника предоставляются бесплатно в зависимости от величины среднедушевого дохода получателя этих услуг на дату обращения», — пояснила Епифанова.

Если у человека, нуждающегося в социальной услуге, есть семья, помощь соцработника все равно может быть предоставлена при наличии уважительных причин, например болезни близких, добавила сенатор.